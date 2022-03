Nova estratégia de vacinação contra a febre aftosa - Foto: Divulgação

Publicado 17/03/2022 18:31

Rio Bonito - Os pecuaristas do estado do Rio de Janeiro devem se atentar ao calendário de imunização contra a Febre Aftosa este ano. Segundo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as Unidades da Federação que compõem o Bloco IV do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA), como o Rio de Janeiro, terão a inversão das estratégias de vacinação contra a Febre Aftosa em 2022.

Com a nova medida, a primeira etapa de vacinação, no mês de maio, será destinada aos bovinos e bubalinos com até 24 meses e a segunda fase, em novembro, aos animais de todas as idades. O objetivo é garantir a oferta de imunizantes.

Segundo o documento do MAPA, a movimentação de animais durante as etapas de vacinação continuará seguindo o regramento, ou seja, propriedade adimplente com a etapa de vacinação em curso poderá movimentar normalmente seus animais. Apesar da alteração, especificamente prevista para este ano, o objetivo é atingir 100% do rebanho na faixa etária de 0 a 24 meses.