Qualquer doação é bem vinda e vai ajudar as vítimas das chuvas em Petrópolis - Divulgação

Qualquer doação é bem vinda e vai ajudar as vítimas das chuvas em PetrópolisDivulgação

Publicado 16/02/2022 14:05

Rio Bonito - A prefeitura de Rio Bonito organizou uma campanha para arrecadar donativos que serão destinados às famílias que vêm sofrendo com os efeitos das chuvas que atingiram Petrópolis nesta terça-feira, dia 15. Itens de higiene pessoal, de limpeza, alimentos não perecíveis, cobertores, água potável e roupas, podem ser entregues em vários pontos de coletas espalhados pelo município, como na Secretaria de Assistência Social, nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), nos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), no Ambulatório Municipal Manoel Loyola Filho, na Clínica da Família e no Ambulatório Municipal de Boa Esperança O Dia (Esperanção).



Solidariedade por esta tragédia é o sentimento de todas as pessoas de bem do município de Rio Bonito.



Locais de recebimento das doações:



• Secretaria de Assistência Social

• Estratégias de Saúde da Família (ESF) – Todos os ESFs

• Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) – Centro, Basílio e Parque Andrea

• Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS)

• Ambulatório Municipal Manoel Loyola Filho – Mangueirinha

• Clínica da Família – Praça Cruzeiro

• Ambulatório Municipal de Boa Esperança (Esperanção) – Boa Esperança