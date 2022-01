Águas do Rio e prefeitura de Rio Bonito promovem mutirão para tarifa social - Foto: Divulgação

Publicado 04/01/2022 12:21

Rio Bonito - Águas do Rio começa a contagem regressiva para iniciar o cadastramento de moradores que possam ser contemplados com a tarifa social, em Rio Bonito. Em reunião realizada na última terça-feira (28/12), entre representantes da concessionária e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Parque Andréia foi definido que no dia 5 de janeiro, das 9h às 16h, serão realizados os atendimentos na sede do CRAS, que fica na Rua C, no Parque Andréia.



Para ter acesso ao benefício da Águas do Rio, o morador precisa apresentar o documento de identificação, CPF, e atender a um dos seguintes requisitos: estar inserido no Cadastro Único com algum benefício social ou atestar condição de pobreza. Com o cadastro concluído, o morador passa a receber a conta de água no valor de R$ 40,52 para água e esgoto.



Segundo a coordenadora do CRAS, Gérssica Bareto, a parceria entre o governo municipal e a Águas do Rio vai render frutos que trarão impactos extremamente positivos na vida dos moradores. “Para a comunidade vai ser um grande benefício, porque muitos vivem em condições financeiras abaixo do adequado, em situação de vulnerabilidade social. Nunca vi uma iniciativa como essa”, avaliou Gérssica.

Aqueles que têm interesse em buscar mais informações ou solicitar a inclusão da tarifa social, basta procurar a loja de atendimento ao cliente da Águas do Rio. Em Rio Bonito a unidade fica na Rua Nilo Peçanha, 130 – Centro. A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. “A concessionária vai além da prestação dos serviços de saneamento básico e promove ações para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a água tratada e ao esgoto coletado e tratado. A tarifa social é um recurso que vai ao encontro desse propósito para mudar a realidade de diversas famílias”, comenta o diretor superintendente da Águas do Rio na região, Pedro Freitas.



Além da loja de atendimento, a concessionária disponibiliza outros canais como WhatsApp, pelo número 0800 195 0 195; o aplicativo Águas App, a agência virtual, que pode ser acessada, através do endereço eletrônico www.aguasdorio.com.br. Pelos canais virtuais de atendimento, os clientes podem solicitar serviços como inclusão na tarifa social, segunda via da conta de água, mudança de titularidade, histórico de consumo, entre outros. Os clientes também podem acessar as redes sociais: Facebook (/aguasdorio), Instagram (@aguasdorio) e Twitter (@aguas_do_rio).