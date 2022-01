Aconteceu CRAS, informações sobre as funcionalidades do novo Auxílio Brasil - Divulgação

Aconteceu CRAS, informações sobre as funcionalidades do novo Auxílio BrasilDivulgação

Publicado 10/01/2022 15:47

Rio Bonito - Aconteceu na última quinta-feira, uma ação intersetorial com o objetivo de levar informações a população sobre as funcionalidades do novo Auxílio Brasil (que substitui o Bolsa Família), as orientações foram passadas ao público pela Secretaria de Assistência Social.

O local onde foi realizada a ação, no CRAS Espaço Família, em parceria com o CadÚnico e com as Unidades de Estratégia de Saúde da Família da Mata e Catimbau Pequeno.



Dentre os assuntos direcionados, os usuários das áreas representadas e da Zona Rural ainda receberam informações sobre a saúde com os trabalhos de prevenção em geral, a marcação de exames e o suporte dos ESFs em locais de difícil acesso.