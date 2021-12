Reforço na segurança da cidade a partir de janeiro - Divulgação

Reforço na segurança da cidade a partir de janeiroDivulgação

Publicado 22/12/2021 10:25

Rio Bonito - O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que permite que policiais militares possam trabalhar em seus horários de folga, no reforço ao patrulhamento da Cidade, vai ser ampliado a partir do próximo mês.

A notícia foi divulgada pelo Secretário de Segurança e Ordem Pública, Rogério Góes, depois de um encontro com o Tenente-Coronel Milão, um dos responsáveis pelo PROEIS, realizado na semana passada, no Centro Administrativo da prefeitura.



Segundo o secretário de Segurança, a intenção da administração municipal é aumentar o efetivo da Polícia Militar nas ruas e garantir a ordem urbana. Ele explicou que, a partir de janeiro, vai ampliar o número de vagas e horários para policiais militares do Proeis em Rio Bonito. Além de reforçarem a segurança, esses policiais trabalham fardados, armados e equipados com as garantias do Estado, atuando em diferentes funções desde o apoio à Guarda Municipal no combate ao comércio irregular e às drogas, fiscalização de trânsito a perturbação do sossego, e em tudo que o município achar necessário.



“Esse encontro serviu para fazermos o alinhamento operacional e cooperação para funcionamento adequado do programa, além de apoio e orientação no desenvolvimento de estratégias, tendo em vista à ampliação do Proeis, dando maior cobertura e segurança a cidade como um todo”, afirmou o secretário de Segurança.



Rogério Góes também afirmou que a promoção de medidas de ordem pública nos espaços urbanos são meios eficazes na redução dos índices de criminalidade.



“A questão da segurança pública precisa de união entre todos os poderes. A prefeitura vem buscando auxiliar as forças de segurança para que os índices de violência na cidade sejam reduzidos. Estamos ampliando o Proeis para aumentar a quantidade de policiais nas ruas e, consequentemente, a segurança da população em todo o município”, garante.