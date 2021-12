Obras de pavimentação com concreto usinado começam no bairro da Mangueira - Foto: Nilton Carlos

Obras de pavimentação com concreto usinado começam no bairro da MangueiraFoto: Nilton Carlos

Publicado 01/12/2021 13:06

Rio Bonito - Rio Bonito começou a receber obras de pavimentação com concreto usinado. As obras, que começaram na última segunda-feira (29/11) pelo bairro Mangueira, estão sendo realizadas através do projeto “Rua Concretada” do Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras.

De contrapartida, todo o trabalho de terraplanagem, meio fio e a construção das caixas de passagem para drenagem das águas da chuva, está sendo feito pela prefeitura de Rio Bonito, que vai ampliar esta ação para outras localidades.



A obra foi uma reivindicação do prefeito Leandro Peixe junto ao deputado estadual Pedro Brasão, em recente visita ao município. A parceria também inclui a construção e concretagem de calçadas.



”O Agradeço ao empenho e dedicação do deputado Pedro Brandão, e ao governador Claudio Castro, que possibilitou essa parceria com o Governo do Estado, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas com a aplicação deste material em locais em que o asfalto não chegou ainda. Hoje começamos pela Mangueira, mas vamos beneficiar muitas outras comunidades do município”, afirmou o prefeito.



A secretária de Estado de Infraestrutura esclareceu que as vantagens do concreto usinado são muitas, entre as quais a facilidade em atender as comunidades com uma ação mais rápida, barata e duradoura. O grande diferencial da ação está na diferença do processo de concretagem. Enquanto o asfalto precisa de altas temperaturas para aplicação, o concreto tem uma aplicação muito mais simples, apresenta mais durabilidade e uma boa capacidade de drenagem das águas da chuva, sem prejuízo ao concreto. Além disso, o concreto também pode ser utilizado para a construção de calçadas.