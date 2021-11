Prefeitura e Estado assinam acordo para fomentar o artesanato local - Foto: Divlgação

Prefeitura e Estado assinam acordo para fomentar o artesanato localFoto: Divlgação

Publicado 19/11/2021 15:35 | Atualizado 19/11/2021 15:37

Rio Bonito - O prefeito Leandro Peixe e o Secretário de Estado de Turismo (Setur), Gustavo Tutuca, assinaram um Acordo de Cooperação Técnica do Artesanato, com o objetivo de mapear e desenvolver a atividade artesanal no município, através do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, que possibilita o acesso a Carteira Nacional do Artesão, que reconhece a atividade como profissão e dá direito a vários benefícios como participar de feiras e exposições em outras cidades, oficinas e cursos de capacitação, microcréditos, divulgação e comercialização de seus produtos, além de benefícios como descontos para a compra de matérias primas nas Lojas Caçula.

O evento, realizado na última quarta-feira (17/11) no Centro Administrativo da prefeitura, também contou com a presença do secretário de Cultura e Turismo do município, Janderson Muniz, do Coordenador do Programa de Artesanato do Estado, Marcel Vasconcellos, e do Assessor da Setur, Junior Arruda.

De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo, a finalidade é reconhecer o artesanato local como uma atividade econômica geradora de desenvolvimento e empreendedorismo.



“O artesanato do Rio de Janeiro tem uma perspectiva cultural, mas, sobretudo, uma perspectiva econômica. Estamos falando de geração de emprego e de renda, além da valorização de ofícios. Turismo e artesanato caminham juntos e o estado é muito fértil neste segmento”, afirma o secretário Gustavo Tutuca.



O prefeito elogiou o trabalho dos artesãos e reforçou o apoio ao artesanato do município.



“Assinamos um Acordo de Cooperação Técnica com o Estado, que é de suma importância para o fomento do setor artesanal. Mas esse é só inicio do trabalho, vamos buscar ampliar as ações essa parceria para podermos expandir a atuação de quem produz artesanalmente e movimentar a economia local”, explica o prefeito.