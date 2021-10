É importante realizar mensalmente o autoexame das mamas e fazer consultas médicas regularmente - Foto: Divulgação

Publicado 26/10/2021 16:29 | Atualizado 26/10/2021 16:30

Rio Bonito - Infelizmente o câncer de mama não é mais exclusividade de pacientes mais velhas, apesar dos esforços e das campanhas municipais (estaduais, federais e mundiais) para a prevenção da mulher do trato com a saúde em relação a esse mal, no ultimo ano o município registrou um aumento significativo de mulheres com câncer de mama. A prevenção através do auto exame salva vidas.

A incidência de casos de câncer de mama em mulheres jovens vem crescendo nos últimos anos, apresentando dados alarmantes, que demandam novos cuidados e conceitos, tanto em diagnóstico quanto em tratamentos.



Dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) mostra que o número de diagnósticos em pacientes com idade inferior a 40 anos aumentou de 3 a 17% nos últimos anos. Essa mudança no perfil das pacientes com câncer de mama deve-se a combinação de dois fatores importantes. O primeiro vem de um aumento real na ocorrência de casos da doença nas mulheres em idade reprodutiva e também ao crescimento do diagnóstico que, felizmente, acontece cada vez mais cedo, elevando a taxa de cura.



No entanto, é evidente que o aumento de casos de câncer de mama em mulheres mais jovens gera preocupações. Um dos principais fatores que demanda atenção, tanto dos médicos, quanto das pacientes, é o fato de que a detecção do tumor de mama em mulheres mais jovens é mais difícil.



As mulheres em idade reprodutiva ainda não estão na fase em que exames diagnósticos preventivos são feitos rotineiramente. Mesmo em casos nos quais a mamografia é realizada, a percepção de um tumor é mais difícil, pelas próprias características das mamas de mulheres jovens, que, em geral, têm mais tecidos glandulares e pouca gordura, dificultando, assim, um diagnóstico precoce.



Um método complementar ao exame físico, realizado pelo médico, indicado para pacientes mais jovens é o ultrassom de mamas, que pode detectar alterações.



O diagnóstico precoce de câncer de mama em mulheres em idade reprodutiva é importante, pois a ocorrência de tumores nas mamas nessa faixa etária costuma evoluir de modo mais agressivo. Geralmente, a taxa de crescimento e o risco de metástase são maiores.



No entanto, seja ou não em mulheres jovens, o câncer de mama é uma doença que ainda assusta, preocupa e demanda prevenção. A doença é a principal causa de morte por câncer entre a população feminina de 39 a 58 anos no mundo. No Brasil, as regiões Sul e Sudeste concentram a maior quantidade de diagnósticos da doença.



O câncer de mama ainda não tem uma causa específica, no entanto, é preciso ficar atento aos fatores de risco como histórico familiar, presença de alterações genéticas e, inclusive, o ritmo de vida acelerado, vivenciado pela maioria das mulheres atualmente.



Portanto, é cada vez mais importante tomar cuidados preventivos básicos e simples para qualquer idade: realizar mensalmente o autoexame das mamas, adquirir hábitos saudáveis no dia a dia e fazer consultas médicas regularmente.