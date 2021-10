Caminhada do Outubro Rosa "Todos Contra o Câncer" foi realizada em Rio Bonito - Foto: Nilton Carlos

Caminhada do Outubro Rosa "Todos Contra o Câncer" foi realizada em Rio BonitoFoto: Nilton Carlos

Publicado 19/10/2021 10:52 | Atualizado 19/10/2021 10:52

Rio Bonito - “Todos Contra o Câncer” foi uma caminhada que aconteceu, no último sábado (16/10), tendo início na Praça do Green Valley, até a Praça Fonseca Portela (Centro), com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de cuidar da saúde da mulher.



Além da população, o Prefeito Leandro Peixe, a Secretária de Saúde Mirilza Alves, junto a sua equipe, outros secretários e moradores de todo o município participaram do ato.



“Estamos reunidos com um só objetivo de mostrar que é necessário fazer esse preventivo. É melhor se prevenir do que remediar”, destacou o prefeito Peixe durante a parada do grupo no Centro de Rio Bonito.



“Eu estava da janela acompanhando e achei lindo. Fiquei acenando para todos que passavam e mandando beijo”, disse Dnª Luzia, moradora do Centro, que se emocionou com a mobilização. A idosa ainda comentou que se tivesse condições participaria sempre de ações como essa.



A proposta inicial era que a caminhada terminasse na Praça Fonseca Portela, mas a unanimidade foi de prosseguir até o Mercado Municipal, onde se despediram e receberam orientações sobre as próximas programações da campanha.