Horários estendidos para cuidar da saúde da mulher em Rio Bonito - Foto: Nilton Carlos

Publicado 04/10/2021 15:38 | Atualizado 04/10/2021 15:42

Rio Bonito - A campanha “Outubro Rosa” começou na sexta-feira (1°) com a realização de eventos voltados à prevenção do câncer de mama e do colo do útero, como palestras, caminhadas, coleta e entrega de preventivos, entre outros, que conciliam acesso à informações e ações de combate a doença. Para ampliar o acesso da população ao atendimento durante a campanha, a secretaria de Saúde ampliou e intensificou a marcação de exames preventivos, como mamografia da mama, fundamental para prever o risco de tumores em sua fase inicial.

Além disso, montou um cronograma de atendimento com horário estendido todas as quartas-feiras na Clinica da Família e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Boa Esperança, Bela Vista, Praça Cruzeiro, Boqueirão e Parque Indiano. Nesses locais específicos, o horário de atendimento será estendido das 16 às 20 horas, preferencialmente para atendimento das mulheres que trabalham e precisam fazer esses exames.

“Ampliamos a oferta de mamografia da mama para dar acesso a todas as mulheres que precisam fazer esses exames. Também estendemos o horário de atendimento em algumas unidades de saúde para favorecer as mulheres que trabalham e, muitas vezes, chegam em casa tarde e não conseguem ir ao médico fazer o seu preventivo regularmente”, explica a secretária de Saúde Mirilza Magdalena.