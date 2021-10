Volta as aulas presenciais em Rio Bonito na próxima segunda, todos os cuidados serão mantidos - Foto: SECOM Rio Bonito

Publicado 01/10/2021 13:47

Rio Bonito - A prefeitura de Rio Bonito retoma as aulas presenciais em 39 escolas da rede municipal nesta segunda-feira (04/10). De acordo com a secretaria de Educação essas unidades de ensino irão funcionar no modelo híbrido, com opção de atividades presenciais e online, seguindo protocolos estabelecidos no Plano de Retomada das Aulas. O objetivo é que todas as escolas ofereçam o ensino presencial, de forma gradual e seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19, ainda durante o mês de outubro. Para isso, vem implementando medidas para reduzir os efeitos da pandemia na educação municipal e reconstruir o vínculo dos estudantes com a escola.



Mascara no rosto, álcool em gel na mochila e carteiras separadas foram algumas das medidas adotadas para o retorno das aulas presenciais com mais segurança. Depois de um ano e seis meses sem aulas presenciais, as unidades escolares começaram a recebem os profissionais da educação em setembro, para organização e readaptação do ambiente escolar. Além disso, cada aluno recebeu cinco Kits de Reforço de Alimentação Escolar, e assim que chegar a escola vai receber um kit de higienização contra o Covid-19, com duas máscaras de proteção, uma garrafa de água para uso individual e frasco de álcool em gel.

Segurança – As salas de aula foram organizadas mantendo o distanciamento mínimo de um metro entre as cadeiras, além de limitar a sua capacidade em 60%, considerando os alunos que optarem pelo retorno. O uso de máscaras é obrigatório, exceto para os alunos com algum tipo de deficiência que os impeçam de fazer o uso adequado de máscaras, conforme determinação médica.



Grupo de Trabalho – Com a melhora apresentada pelos indicadores, a Prefeitura autorizou a reabertura gradual das escolas. Essa retomada gradual só foi possível, pois o município está com a Bandeira Amarela, com o risco relativamente baixo em relação à circulação do vírus. A secretaria de Saúde vem orientando a secretaria de Educação na implementação do Plano de Ação para volta das aulas presenciais, que garante o atendimento pedagógico tanto dos alunos que optarem pelo retorno presencial, quanto para aqueles que optarem por permanecer no ensino remoto. Durante os meses de agosto e setembro, a secretaria de Educação estruturou um grupo de trabalho para auxiliar as escolas na organização dos espaços e atender as necessidades pedagógicas que surgiram durante o período de pandemia, de forma a prevenir, apontar e solucionar tais ocorrências no retorno presencial das aulas. O grupo também contribuiu para fortalecer as ações de visitas realizadas pela Vigilância Epidemiológica nas escolas.



Reforma de Escola – As creches municipais que ofertam apenas as modalidades de Creche I, II e III, não retornam as aulas neste ano, por conta da constante necessidade de contato físico entre as crianças e o alto risco de contaminação da Covid-19. As escolas municipais Professor Honesto de Almeida Carvalho (EMPHAC), Governador Roberto Silveira, Rômulo Tude e Castro Alves, que estão passando por obras, também não retornarão as aulas presenciais este ano, como também na escola Raulbino Pereira de Mesquita, que se encontra em fase final de construção.