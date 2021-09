certificados do Curso de Atualização de Agentes de Trânsito são entregues - Foto: Divulgação

Publicado 15/09/2021 11:39

Rio Bonito - Curso de Atualização de Agente de Trânsito, foi concluído na manhã desta terça-feira (14), na Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) de Rio Bonito, contando com a presença do superintendente de Trânsito do Município de Itaboraí, Sr. Cleberson Borges, do Prefeito Leandro Peixe, o vice-prefeito Leandro Peixe, o Vice-prefeito José Américo, o secretário de Segurança e Ordem Pública, Rafael Sodré, o vereador Eduardo Silva, além das demais autoridades, diretores, alunos, professores e servidores.

O curso teve duração de 32 horas/aula, com uma turma 45 Guardas Municipais de Rio Bonito, Tanguá, Magé e Itaboraí. A formalização e entrega de certificados foi realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), que alega aproveitamento total as formalidades regulamentares dos participantes, estando assim aptos a receber o certificado que agrega mais conhecimento na área profissional dos agentes.

“Quando eu vejo que os servidores estão sendo reconhecidos, percebo que estamos no caminho certo. Eles merecem essa certificação e muito mais do que vem por aí”, destacou o prefeito Peixe.