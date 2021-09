Prefeito anuncia nova secretária de Saúde de Rio Bonito - Foto: Divulgação HRDV

Publicado 08/09/2021 16:01 | Atualizado 08/09/2021 16:01

Rio Bonito - A nova secretária de Saúde, Mirilza Magdalena, que até então era a Controladora Geral do Município, assumiu a pasta na manhã da última sexta-feira (03/09), véspera de feriadão, fez questão de realizar uma visita ao Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV), junto ao Prefeito Leandro Peixe; o Vice-Prefeito José Américo; o Chefe de Gabinete, Marcinho Souza; Procurador Geral do Município Dr. Júlio Cezar; José Balbino, representante do Conselho Municipal de Saúde e a Dr.ª Katia Lemos, Presidente da Tomada de Contas Especial.



A comitiva foi ao local para que a nova secretária tivesse a oportunidade de conhecer a equipe que estará ao seu lado neste novo trajeto. Em seguida, prosseguiram para outra reunião com representantes da coordenação de Saúde no município, realizada nesta tarde, na Sede Administrativa da Prefeitura de Rio Bonito.

Mirilza afirmou que fará uma parceria com todos os secretários para que haja mais celeridade e resultados para os munícipes e usuários da Saúde Pública. Ela ainda disse que os funcionários foram escolhidos pela secretária anterior e que não haveria trocas na estrutura da equipe por acreditar no trabalho realizado por todos até o presente momento.



“Quero estar sempre em contato com vocês e estar ao lado de toda equipe na ponta. Gostaria que continuassem o trabalho que tem desempenhado e mostrassem tudo que podem fazer com o potencial de vocês, e acima de tudo, quero manter a qualidade em todos os setores. Para mim, a Saúde do município é um todo. Eu quero que todos sejam atendidos”, destacou a nova secretária, enfatizando que o HRDV, Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), Unida de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e todos os outros são de grande importância e serão assistidos da melhor forma.



A secretária alertou que quer ser a primeira a saber sobre qualquer inconveniente ou dificuldade na ponta relacionado a pasta, para que assim possa sanar o problema de forma imediata. “Não pode haver falha ou ruptura de informação ou dificuldade para atender de forma imediata. Precisamos entender que existe dentro da Saúde a parte social e é preciso haver humanidade para com todos os pacientes. É uma questão de empatia”, enalteceu Mirilza.

A atual representante da Secretaria Municipal de Saúde demonstrou que com mais amor será possível trazer mais esperança para a população conhecendo de perto a dor de cada um.



O Prefeito Leandro Peixe está confiante com a equipe e disse que pretende criar meios para agilizar os processos mais burocráticos que impedem o avanço de determinadas solicitações em diversos setores.

“Vamos somar forças para trazer melhorias para a Saúde em nosso município”, disse o Prefeito.