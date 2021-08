O cadastramento é válido apenas para o segundo semestre do período letivo 2021 - Foto: Pedro Marcos

Publicado 26/08/2021 11:20 | Atualizado 26/08/2021 11:21

Rio Bonito - A prefeitura de Rio Bonito, através da Secretaria Municipal de Educação, iniciou, nessa semana, o cadastramento para o programa de Transporte Universitário dos estudantes de graduação residentes no município que já retornaram às aulas presenciais nas instituições de ensino superior de outras cidades. O cadastramento é válido apenas para o segundo semestre do período letivo 2021.

Para ter direito ao benefício, os estudantes precisam comparecer ao setor de Transporte Universitário da secretaria de Educação, munidos de documento de identificação com foto, comprovante de residência, comprovante de matrícula e comprovante da grade curricular do semestre letivo. Após cumprir com essas exigências, os candidatos serão submetidos a uma avaliação socioeconômica a ser realizada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, que avaliará a situação de cada estudante antes de validar a candidatura e emitir, caso haja disponibilidade de vagas, a emissão da carteira de identificação do universitário.

Não será cobrado taxa para emissão da identificação dos candidatos contemplados, no entanto a Secretaria de Educação solicita a doação de uma lata de leite e um pacote de fralda descartável. O material arrecadado será doado para instituições de caridade e famílias carentes de Rio Bonito. A secretaria também solicita que os candidatos cadastrados pelo programa também participem, sempre que necessário, dos projetos sociais mantidos pelo município.

O programa de Transporte Coletivo Universitário será de uso exclusivo dos estudantes universitários de Rio Bonito durante o semestre letivo vigente, podendo ser prorrogado por mais um ano, caso seja necessário. O estudante precisará comprovar a situação mediante apresentação de documento oficial da instituição em que estuda justificando a necessidade de prorrogação.

A Secretaria de Educação esclarece que nos períodos de recuperação, dependência ou realização de provas de segunda chamada, o Transporte Coletivo Universitário somente será disponibilizado enquanto ainda houver aulas regulares em outras instituições de ensino superior na mesma localidade.

Em caso de estágio não remunerado, mediante apresentação de documento comprobatório e após análise da Comissão de Transporte Universitário, havendo disponibilidade de vagas, o universitário poderá utilizar o serviço.

A Secretaria Municipal de Educação informa que 5% das vagas disponíveis para o transporte universitário estão destinadas às pessoas com deficiência (PCD). O roteiro com as cidades de destino e os horários para trasporte de estudantes ainda serão divulgados.