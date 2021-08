Pagamento retroativo aos profissionais da Educação no valor de R$3,9 milhões é realizado - Foto: Nilton Carlos

Publicado 24/08/2021 08:19

Rio Bonito - O Prefeito Leandro Peixe assinou, na manhã de ontem (segunda-feira 23/08), o pagamento retroativo, de 17 meses em atraso do reajuste do piso nacional, aos profissionais da Educação no valor de R$3,9 milhões. Em oito meses de gestão, a Prefeitura Municipal de Rio Bonito tem resgatado a valorização de todos os servidores.

“Dia histórico e marcante para nós. Estamos cumprindo a nossa palavra de realizar este pagamento de reajuste do magistério aos profissionais da Educação em cota única, fazendo com que as contas da prefeitura estejam em dia”, disse o prefeito.

Valorização dos Servidores – Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Rio Bonito avança na quitação de dívidas passadas, além de buscar a valorização dos servidores públicos com mais afinco e dedicação, como os repasses ao Instituto de Previdência Dos Servidores Municipais de Rio Bonito (IPREVIRB) antes da data prevista, capacitação de profissionais em suas áreas, Semana Interna de Prevenção de Acidente de trabalho (SIPAT), realizada toda segunda e sexta-feira pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Feira de Integração, que acontece de forma conjunta entre as Secretarias de Cultura e Turismo e a de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, oferecendo oportunidade para os microempreendedores, produtores rurais, artesãos e outros.