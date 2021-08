O primeiro evento "Rua do Lazer" no Green Valley teve pratica de esportes - Foto: Divulgação

O primeiro evento "Rua do Lazer" no Green Valley teve pratica de esportesFoto: Divulgação

Publicado 17/08/2021 10:19 | Atualizado 17/08/2021 10:26

Rio Bonito - O projeto “Rua do Lazer” teve início na manhã deste domingo (15) na praça do Green Valley. Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Rio Bonito, juntamente com as Secretarias de Esporte e Lazer Cultura e Turismo, e Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Iniciando às 8h, a ação contou com a presença de diversas famílias se divertindo com as crianças, produtores rurais com seus produtos em uma feira e muito mais. Dentre as atividades que o público pode participar estavam: Fit Dance, Slackline, Badminton, Jiu Jitsu e outras.

Desde o início da pandemia, provocada pelo novo coronavírus, a sociedade precisou se adaptar, de uma hora para outra, em diversos sentidos, aprender novas formas de trabalho, consumo, socialização e até mesmo no âmbito do lazer. Com as restrições para sair de casa, a necessidade de levar as atividades de lazer, que antes aconteciam em lugares públicos ou abertos, foram migradas para sala de estar das famílias.

“Passamos momentos difíceis e agora começamos aos poucos voltar com responsabilidade. Não estamos deixando de lado os cuidados com os nossos, mas após um clamor vindo de todas as partes da comunidade resolvemos dar esse passo e com cuidado vamos levando um pouco de lazer para nosso povo,” disse o prefeito Leandro Peixe.



Um dos acontecimentos mais importantes durante o evento foi a participação dos moradores das Residências Terapêuticas. Aqueles que antes viviam em manicômios e não tinham acesso a cultura, lazer, entretenimento e socialização, desta vez puderam desfrutar de momentos únicos no espaço que acolheu diversas famílias.



A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, em parceria com a Arteris Fluminense, também participou do evento e realizou uma ação de conscientização de segurança com a realização “Viva Pedestre – Viva Ciclista”. Cerca de 60 orientações, 80 panfletagens, 90 entregas de kit de higiene contra o Covid-19 e antenas corta pipa.



O idealizador do projeto em Rio Bonito foi o secretário de Esportes e Lazer, Bernardo Oliveira, que com a parceria das Secretarias de Cultura e Turismo e Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico realizaram a primeira edição do evento no bairro Green Valley.



“Com o coração transbordando de gratidão a Deus e ao nosso prefeito lançamos o projeto ‘Rua do Lazer’. Estou muito feliz em saber que tenho o apoio de muita gente que quer ver Rio Bonito voltar a sorrir,” finalizou o secretário.