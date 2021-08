Rio Bonito resolveu aderir a campanha do Agosto azul pela melhoria da saúde masculina - Foto: Divulgação SECOM

Publicado 06/08/2021 17:29 | Atualizado 06/08/2021 17:29

Rio Bonito - Uma campanha nacional com o objetivo de conscientizar todos os homens sobre a importância dos hábitos saudáveis e cuidados com a saúde. Esta iniciativa merece reconhecimento e destaque para que doenças sejam evitadas, e a cidade de Rio Bonito resolveu aderir a campanha, em parceria com a Secretaria de Saúde do município.

No Brasil os homens vivem, em média, sete anos menos do que as mulheres e a tendência a terem doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arterial elevados é bem maior. Mudar esta realidade não é impossível, em Rio Bonito o objetivo é conscientizar os homens para seguir as orientações médicas e estar sempre em dia em suas consultas.

Mude seus maus hábitos:

Grande parte dos males atuais, como as doenças cardiovasculares, são causadas por fatores de risco onde se destacam o tabagismo, abuso de bebidas alcoólicas, pressão alta, colesterol LDL alto (colesterol “ruim”, que está ligado a uma proteína que o transporta do fígado para as células e veias, onde se acumula e pode ocasionar problemas cardiovasculares), sobrepeso e obesidade, estresse, sedentarismo e outros.

Viva melhor:

Para alcançar uma vida mais saudável e longa procure praticar atividades físicas, praticando cerca de 30 minutos de exercício diário, seja correndo, caminhando, dançando, subindo e descendo escadas. Além disso, a alimentação saudável é primordial, reduzindo o sal, açúcar e as gorduras saturadas e trans, evitando produtos industrializados com concentração alta de sódio e ainda tomando 2 litros de água por dia. Desta forma você terá mais disposição e motivação para realizar suas tarefas do dia-a-dia.

Não deixe que um preconceito sem fundamento ponha sua vida em risco. Cuide-se, faça todos os exames e acompanhamentos necessários.