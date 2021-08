Rio Bonito - Representantes de vários municípios da região metropolitana, além de estudantes e profissionais ligados ao patrimÃŽnio histórico, participaram do V Encontro de Preservação do PatrimÃŽnio Histórico, Artístico e Cultural do Leste Fluminense e Região, realizado nos dias 6 e 7 de agosto, no Teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Bonito. O evento contou com a presença do prefeito Leandro Peixe que realizou a cerimÃŽnia de abertura. "É muito satisfatório participar deste momento histórico onde você consegue reunir os secretários, os que investem na cultura e em nosso patrimÃŽnio histórico. Este momento está trazendo esperança para todas essas pessoas que estão envolvidas", disse Peixe. O evento, que teve apoio da prefeitura de Rio Bonito, através da secretaria de Cultura e Turismo, reuniu vários profissionais e estudiosos que atuam na área de preservação do patrimÃŽnio artístico e cultural do Estado do Rio, como arquitetos, urbanistas, museólogos, restauradores, engenheiros, historiadores, arqueólogos, pesquisadores e vários especialistas e técnicos e respeitou todos os protocolos de saúde. Um dos organizadores do evento, Dawson Nascimento, explicou que foram debatidos assuntos da educação patrimonial, arqueologia, museologia, entre outros, relacionados à preservação do patrimÃŽnio cultural e natural somado ao desenvolvimento sustentável do turismo local e regional. As palestras foram ministradas por ativistas do patrimÃŽnio, historiadores, conservadores/ restauradores, museólogos, arqueólogos, entre outros. Segundo ele, também aconteceu um "City Tour" no Centro Histórico e fazendas históricas de Rio Bonito. "Este tipo de encontro é muito importante para a história da nossa região, que é riquíssima. Só há um meio eficaz de assegurar a defesa do patrimÃŽnio de arte e de história do país, que é a educação popular", afirmou Dawson. O secretário de Cultura e Turismo, Janderson Muniz, que também participou do evento, falou do trabalho integrado entre os municípios. "Estamos trabalhando de forma integrada o turismo e cultura da nossa região, criando projetos que possam melhorar não somente a cidade de Rio Bonito, mas também as cidades da região metropolitana" garante o secretário. Durante a noite, os participantes do evento também curtiram o primeiro Festival GastronÃŽmico e Musical de Rio Bonito, que aliou musica a diversidade gastronÃŽmica da cidade. Nessa edição do Festival, foram homenageados artistas locais que deixaram um legado cultural para a futuras gerações, como Savio Valviesse da Mota, Ricardo Pinto da Silva, AntÃŽnio Celso e Ubirajara Nascimento da Silva, o Bira Rasta. - Foto: Nilton Carlos

Rio Bonito - Representantes de vários municípios da região metropolitana, além de estudantes e profissionais ligados ao patrimÃŽnio histórico, participaram do V Encontro de Preservação do PatrimÃŽnio Histórico, Artístico e Cultural do Leste Fluminense e Região, realizado nos dias 6 e 7 de agosto, no Teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Bonito. O evento contou com a presença do prefeito Leandro Peixe que realizou a cerimÃŽnia de abertura. "É muito satisfatório participar deste momento histórico onde você consegue reunir os secretários, os que investem na cultura e em nosso patrimÃŽnio histórico. Este momento está trazendo esperança para todas essas pessoas que estão envolvidas", disse Peixe. O evento, que teve apoio da prefeitura de Rio Bonito, através da secretaria de Cultura e Turismo, reuniu vários profissionais e estudiosos que atuam na área de preservação do patrimÃŽnio artístico e cultural do Estado do Rio, como arquitetos, urbanistas, museólogos, restauradores, engenheiros, historiadores, arqueólogos, pesquisadores e vários especialistas e técnicos e respeitou todos os protocolos de saúde. Um dos organizadores do evento, Dawson Nascimento, explicou que foram debatidos assuntos da educação patrimonial, arqueologia, museologia, entre outros, relacionados à preservação do patrimÃŽnio cultural e natural somado ao desenvolvimento sustentável do turismo local e regional. As palestras foram ministradas por ativistas do patrimÃŽnio, historiadores, conservadores/ restauradores, museólogos, arqueólogos, entre outros. Segundo ele, também aconteceu um "City Tour" no Centro Histórico e fazendas históricas de Rio Bonito. "Este tipo de encontro é muito importante para a história da nossa região, que é riquíssima. Só há um meio eficaz de assegurar a defesa do patrimÃŽnio de arte e de história do país, que é a educação popular", afirmou Dawson. O secretário de Cultura e Turismo, Janderson Muniz, que também participou do evento, falou do trabalho integrado entre os municípios. "Estamos trabalhando de forma integrada o turismo e cultura da nossa região, criando projetos que possam melhorar não somente a cidade de Rio Bonito, mas também as cidades da região metropolitana" garante o secretário. Durante a noite, os participantes do evento também curtiram o primeiro Festival GastronÃŽmico e Musical de Rio Bonito, que aliou musica a diversidade gastronÃŽmica da cidade. Nessa edição do Festival, foram homenageados artistas locais que deixaram um legado cultural para a futuras gerações, como Savio Valviesse da Mota, Ricardo Pinto da Silva, AntÃŽnio Celso e Ubirajara Nascimento da Silva, o Bira Rasta.Foto: Nilton Carlos

Publicado 10/08/2021 09:25 | Atualizado 10/08/2021 09:25

Rio Bonito - Rio Bonito - Representantes de vários municípios da região metropolitana, além de estudantes e profissionais ligados ao patrimônio histórico, participaram do V Encontro de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Leste Fluminense e Região, realizado nos dias 6 e 7 de agosto, no Teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Bonito. O evento contou com a presença do prefeito Leandro Peixe que realizou a cerimônia de abertura.

“É muito satisfatório participar deste momento histórico onde você consegue reunir os secretários, os que investem na cultura e em nosso patrimônio histórico. Este momento está trazendo esperança para todas essas pessoas que estão envolvidas”, disse Peixe.

Publicidade

O evento, que teve apoio da prefeitura de Rio Bonito, através da secretaria de Cultura e Turismo, reuniu vários profissionais e estudiosos que atuam na área de preservação do patrimônio artístico e cultural do Estado do Rio, como arquitetos, urbanistas, museólogos, restauradores, engenheiros, historiadores, arqueólogos, pesquisadores e vários especialistas e técnicos e respeitou todos os protocolos de saúde.

Um dos organizadores do evento, Dawson Nascimento, explicou que foram debatidos assuntos da educação patrimonial, arqueologia, museologia, entre outros, relacionados à preservação do patrimônio cultural e natural somado ao desenvolvimento sustentável do turismo local e regional. As palestras foram ministradas por ativistas do patrimônio, historiadores, conservadores/ restauradores, museólogos, arqueólogos, entre outros. Segundo ele, também aconteceu um “City Tour” no Centro Histórico e fazendas históricas de Rio Bonito.

Publicidade

“Este tipo de encontro é muito importante para a história da nossa região, que é riquíssima. Só há um meio eficaz de assegurar a defesa do patrimônio de arte e de história do país, que é a educação popular”, afirmou Dawson.

O secretário de Cultura e Turismo, Janderson Muniz, que também participou do evento, falou do trabalho integrado entre os municípios.

Publicidade

“Estamos trabalhando de forma integrada o turismo e cultura da nossa região, criando projetos que possam melhorar não somente a cidade de Rio Bonito, mas também as cidades da região metropolitana” garante o secretário.

Durante a noite, os participantes do evento também curtiram o primeiro Festival Gastronômico e Musical de Rio Bonito, que aliou musica a diversidade gastronômica da cidade. Nessa edição do Festival, foram homenageados artistas locais que deixaram um legado cultural para a futuras gerações, como Savio Valviesse da Mota, Ricardo Pinto da Silva, Antônio Celso e Ubirajara Nascimento da Silva, o Bira Rasta.