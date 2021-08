O objetivo é resgatar a vocação natural da região, - Foto: SECOM Rio Bonito

O objetivo é resgatar a vocação natural da região,Foto: SECOM Rio Bonito

Publicado 12/08/2021 11:40

Rio Bonito - A ideia da prefeitura de Rio Bonito de resgatar a vocação natural da região, rica na produção rural, vem ganhando mais espaço no município. Os moradores já se acostumaram a frequentar a Feira do Produtor Agro, que acontece todas as quartas-feiras na Praça Fonseca Portela, no Centro. Nesse local é possível comprar legumes, verduras e frutas, entre outros produtos, diretamente do produtor rural.

Agora a equipe da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho resolveu ampliar os locais da feira. No último sábado (07/08), uma das principais redes brasileiras de conveniência de Rio Bonito, estrategicamente localizada na rodovia Via Lagos e recebe um alto fluxo de turistas, realizou a Feira do Produtor Agro Rio Bonito nas dependências do Oásis Graal, na Via Lagos, uma opção de um modelo itinerante que está sendo formado pela pasta. A Feira foi montada num formato convencional de barracas em área aberta, na entrada do estabelecimento, para dar mais acesso entre os turistas aos produtos.

Publicidade

A nutricionista da rede, Silvana Azeredo destacou que, “Rio Bonito surpreende cada vez mais com a qualidade dos produtos, que foram avaliados pelo setor de qualidade da empresa antes de serem colocados à venda.

A expansão da Feira do Produtor Agro faz parte do objetivo da atual administração de resgatar a vocação natural dessa região, além de criar um entreposto para comercialização desses produtos direto do produtor, sem atravessadores.