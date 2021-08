Prefeito Leandro Peixe em entrevista exclusiva ao Jornal O DIA - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 20/08/2021 12:29 | Atualizado 20/08/2021 12:33

Rio Bonito - Na última terça-feira (17/08) foi protocolada na Câmara Municipal dos vereadores uma petição online com pouco mais de 160 inscrições (00,025% da população) criticando administrativamente o Prefeito Leandro Peixe e sua gestão.

Nossa redação foi até a Prefeitura e o Prefeito Leandro Peixe, em entrevista exclusiva que aconteceu no dia 18/08, afirmou dentre outras coisas que: "Tal pedido de protocolo ao que parece não se norteia em questões administrativas e sim políticas, haja vista que o pedido surgiu de um pequeno grupo que é liderado pelo esposo de uma candidata derrotada na última eleição", completou.

Ele disse também: "A Prefeitura vem trabalhando incansavelmente a fim de sanar problemas históricos do Município, dentre os quais administrativos", afirmou o prefeito.

Na conversa, realizada em seu gabinete, o Prefeito falou também das reformas realizadas pela prefeitura no Hospital Darcy Vargas e da felicidade das pessoas que podem finalmente usufruir de um hospital que atende não só Rio Bonito, mas também a outros municípios.



O Prefeito fez questão de informar também que em apenas 08 meses de sua gestão já colocou em dia as contas públicas do município.



No fim da entrevista o chefe do executivo ainda disse que o governo segue firme trabalhando e buscando como sempre soluções para as muitas demandas municipais.

Nas ruas, conversamos com a população e nossa redação comprovou a popularidade do Prefeito: "votei nele e estou satisfeito até agora estou gostando", disse a aposentada de 67 anos Aparecida Vasconcellos; "a muito anos não dava pra ser atendido no hospital Darcy Vargas que estava um lixo, agora precisei ir lá e fui muito bem atendido parabéns prefeito"; disse Agnaldo Mourão morador a 30 anos do município.