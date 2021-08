Fortes chuvas provoca transtornos e alagamentos na cidade - Fot: A Tribuna

Publicado 31/08/2021 12:27

Rio Bonito - As fortes chuvas que não param de cair no município desde ontem a noite (segunda dia 30/08) e continuam nesta terça-feira, causaram (e continuam causando) uma série de transtornos, além de ruas alagadas em diversos pontos de bairros da cidade até o Hospital Darcy Vargas recentemente restaurando) sofreu vazamentos.

A Defesa Civil continua nas ruas trabalhando junto com funcionários da prefeitura na desobstrução de pontos de alagamentos. Muitos deslizamentos de terra foram relatados pela população e registrados na defesa civil.

Segundo o relatório da Defesa Civil, o volume pluviométrico foi de 99 mm³ em um curto período de tempo, o maior volume de chuva do estado do Rio de Janeiro, na frente de Campo dos Goytacazes com 75mm³ e Saquarema, que também sofreu danos com o último acontecimento.

As chuvas foram tão intensas que nem mesmo o Hospital Darcy Vargas escapou dos problemas. Apesar de todas as obras que a unidade tem passado desde que a Comissão Interventora tomou posse na unidade, o local teve vazamento de água pelo teto e até o centro cirúrgico sofreu com inundações.