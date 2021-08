Governador entrega recursos da venda da CEDAE a Prefeito Leandro Peixe e sua equipe - Foto: Nilton Carlos

Publicado 27/08/2021 14:10 | Atualizado 27/08/2021 14:11

Rio Bonito - O Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, visita Rio Bonito para entregar um cheque com recurso da Concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) no valor de R$56.771.277,89 milhões e outro na quantia de R$14.400 milhões destinado ao Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS da Região Metropolitana (PAHI RM).



O cheque foi entregue ao Prefeito Leandro Peixe durante o encontro que também contou com a presença do Vice-prefeito José Américo, vereadores e de autoridades de cidades vizinhas.

“O senhor tem aqui um parceiro de vida para esse trabalho de reconstruir esta cidade”, disse Castro se referindo ao Prefeito Leandro Peixe.



O prefeito destacou a importância de estar alinhado com o Estado e que “só conseguiremos avançar se estivermos unidos com o propósito de fazer Rio Bonito crescer”.



Durante a visita, o Governador também visitou o Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV) para conhecer suas instalações, juntamente ao Prefeito Leandro Peixe e ao Interventor Juberto Folena, e saber onde o repasse para a Saúde será aplicado. De acordo com ele, este passo foi muito importante ao saber que a unidade atende não só o município de Rio Bonito, mas toda a Região Metropolitana II.