Traficante é preso em flagrante em Rio Bonito - Foto: PMERJ

Publicado 02/09/2021 08:49 | Atualizado 02/09/2021 08:49

Rio Bonito - Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam um homem que portava drogas em dentro de um carro, na RJ-124, em Rio Bonito, na manhã da última quarta-feira.

Segundo apurado, policiais abordaram o veículo suspeito na rodovia para fazer a averiguação do mesmo. Na ação, na porta do veículo, drogas foram encontradas. O meliante revelou que as drogas estavam vindo de Duque de Caxias e seguiria para abastecer o tráfico de Saquarema.

O criminoso foi preso em flagrante.