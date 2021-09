As obras para construção das creches vão recomeçar - Foto: Divulgação

Publicado 09/09/2021 13:58 | Atualizado 09/09/2021 14:00

Rio Bonito - As obras de construção das creches nos bairros Cajueiro (Via Parque) e Parque Andrea foram repactuadas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para retomada das obras que estavam paralisadas há quase 9 anos.

Os bairros receberão creches no âmbito do PAC 2, ou seja, construção de Espaço Educativo Infantil e Pró Infância com Projeto Padrão FNDE de 4 salas de creches e 1 sala de pré-escola. É importante mencionar que, os valores pactuados com o FNDE anteriormente não serão suficientes para a conclusão das obras.

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Rio Bonito custeará, através de recurso próprio, para que as obras das creches sejam concluídas dentro do tempo pactuado. A creche de Parque Andrea será custeada com 50% de recurso da Prefeitura, já a creche do Cajueiro com 15%.

“O processo de construção das creches do Cajueiro e Parque Andrea iniciou em 2012 e 2013, respectivamente. É uma pena que tenha levado todo esse tempo. A nossa gestão está com o olhar direcionado para valorização não só do profissional, mas também dos pais e filhos que tanto ansiavam para isso acontecer”, disse Adalmir Cardoso, secretário de Educação, que garantiu que as obras serão fiscalizadas da partida de obras até a conclusão.

A repactuação e retomada das obras caracteriza em uma ação intersetorial da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Educação. Os contratos foram assinados pelas empresas vencedoras do certame licitatório e realizada a Reunião de Partida das Obras, que contou com a presença do secretário de Obras, Sandro Arantes, os responsáveis técnicos das empresas, os assessores técnicos das Secretarias e os engenheiros responsáveis pela fiscalização das obras.

“Como atual gestor da cidade, mantenho meu compromisso em fazer o município andar nos trilhos novamente. E, para que isso ocorra, cada bairro precisa ter o acesso à educação de digna e de qualidade. A Educação é o motor para que tenhamos bons frutos para o futuro de nossa cidade”, afirmou o prefeito Leandro Peixe, que celebrou a retomada das obras.