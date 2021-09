Rio Bonito

Creches do Cajueiro/Via Parque e Parque Andrea são repactuadas junto ao FNDE

Os bairros receberão creches no âmbito do PAC 2, ou seja, construção de Espaço Educativo Infantil e Pró Infância com Projeto Padrão FNDE de 4 salas de creches e 1 sala de pré-escola

Publicado 09/09/2021 13:58 | Atualizado há 5 dias