UPA de Rio Bonito completa 11 anosFoto: Nilton Carlos

Publicado 24/09/2021 15:18

Rio Bonito - A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Bonito completou 11 anos. O prefeito Leandro Peixe, juntamente com a secretária de Saúde, Mirilza Magdalena e os profissionais da unidade de saúde fizeram uma comemoração simbólica, com bolo e o “tradicional parabéns pra você”.

A UPA é uma das unidades de saúde mais importante da cidade e atende, em média, cerca de 300 pacientes por dia. Devido a pandemia, o número de atendimentos caiu pois as pessoas evitaram ir a unidade com medo de serem infectadas. Desde julho, a demanda dos casos do coronavírus, que eram atendidas na unidade, foi absorvida pelo Centro de Triagem Covid-19, que funciona nas dependências do Ambulatório Municipal Manoel Loyola Junior, na Mangueirinha. Também estiveram presentes ao evento o vice-prefeito José Américo, o secretário de Obras, Sandro Arantes, o Chefe de Gabinete, Claudio Marcio, e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Douglas Gomide.

A UPA possui uma sala amarela com 10 leitos, uma sala vermelha com quatro leitos, pediatria, consultórios médicos, sala de medicação, isolamento, acolhimento, comissão de óbito, CCIH (comissão de controle de infecção hospitalar, e a parte superior, onde funciona a área administrativa, com os recursos humanos, sistemas, protocolo, alojamento, refeitório, copa e outros setores.

A unidade de saúde também dispõe de clínica médica e pediatria 24h. Além disso, oferece laboratório para realização de exames, sala de Raios-X, sutura (ponto), medicação e nebulização. Possui leitos de observação para adultos e crianças e uma sala “vermelha”, com leitos e equipamentos para receber e estabilizar pacientes em estado grave até que sejam removidos para algum hospital de referência.

“Fizemos este gesto simbólico de comemoração para os funcionários, porque o principal motivo da unidade estar funcionando é o trabalho deles. Eles são a força que move tudo isso”, afirma o Coordenador da UPA, Diones Rocha.