Prefeito Leandro Peixe participa de solenidade de reconhecimento aos profissionais do HRDV Foto: Divulgação HRDV

Publicado 21/09/2021 17:51 | Atualizado 21/09/2021 17:51

Rio Bonito - O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, visitou o Hospital Regional Darcy Vargas na manhã desta terça-feira (21) para entregar uma placa de reconhecimento aos profissionais da unidade que realizaram uma força tarefa para atender 26 pacientes que se envolveram em um acidente automobilístico no início de agosto deste ano.



“Essa placa é uma demonstração de agradecimento que visa manifestar, em nome de toda população de Cabo Frio, o carinho, a gratidão que hoje temos por vocês. Essa placa não é nada perto do que vocês fizeram”, disse José Bonifácio durante o discurso e entrega da placa.

O encontro, que aconteceu no auditório do hospital, contou com a presença do prefeito Leandro Peixe; o vice-prefeito, José Américo; a secretária de Saúde de Rio Bonito, Mirilza Magdalena; o interventor do HRDV, Juberto Folena; o vereador Dudu Silva; o secretário de Saúde de Cabo Frio, Felipe Fernandes, além do diretor financeiro da Alerj, Jânio Mendes.



“Um momento histórico para o nosso hospital. Enfrentamos esse desafio há cerca de um mês, onde tivemos o êxito no atendimento desses 26 pacientes de Cabo Frio. Só tenho a agradecer a todos os funcionários da unidade.” enfatizou o interventor da unidade, Juberto Folena.



Durante sua fala, o prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe, que também participou da cerimônia, demonstrou sua satisfação para com toda a equipe e enalteceu que o Darcy Vargas retomou ao caminho certo.



“Nós passamos por um momento difícil em nossa cidade, que foi a intervenção feita na unidade. Agora já podemos ver os resultados. Dizer que é obrigação do hospital atender a todos, mas o que é realmente importante é ter esse cuidado com o ser humano”, finalizou.

Sobre o acidente:



O acidente, envolvendo um ônibus do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), da Prefeitura de Cabo Frio e um caminhão carregado com madeiras, aconteceu no dia 05 de agosto. A colisão aconteceu no KM 10 da RJ-124, Via Lagos. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Federal (BPRV), o motorista do coletivo, Edilson Alves da Silva faleceu ainda no local e outros 26 passageiros ficaram feridos.



Na época todos foram atendidos no HRDV e o Prefeito José Bonifácio fez questão de se descolar até a unidade hospitalar para acompanhar os feridos. Bonifácio ainda lamentou a morte do motorista e prestou solidariedade aos familiares.