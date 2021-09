Prefeito Leandro Peixe inaugura as novas instalações do IPREVIRB - Foto: Divulgação

Publicado 28/09/2021 12:39

Rio Bonito - O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito (IPREVIRB) está de endereço novo. Agora funciona no Centro Administrativo da Prefeitura, na Praça Cruzeiro. As novas instalações do instituto foram inauguradas pelo prefeito Leandro nesta quinta-feira (23), em cerimônia que contou com a presença de secretários municipais, servidores aposentados e pensionistas, entre outros.

Segundo a presidente do Iprevirb, Denise da Conceição Vitorino, o objetivo da mudança, além da economia na despesa com aluguel, é oferecer melhor qualidade no atendimento aos servidores municipais.

“Antes de assumirmos essa missão, o instituto vivia momentos de atribulações e incertezas, principalmente em relação a pagamentos dos funcionários e as dívidas que herdamos. Funcionava em prédio alugado e não pagava em dia. Hoje vivemos um momento diferente, pois temos uma equipe que trabalha com seriedade e um governo compromissado com os aposentados”, afirma a presidente do Instituto.