Outubro Rosa, campanha para combater o câncer de mamaFoto: Divulgação

Publicado 01/10/2021 11:04 | Atualizado 01/10/2021 11:04

Rio Bonito - A Prefeitura Rio Bonito, através da secretaria de Saúde, deu início nesta sexta-feira, 1° de outubro, a campanha Outubro Rosa que promove a conscientização sobre o câncer de mama.

A campanha, que ocorre todos os anos, faz parte de um movimento mundial para promover maior acesso aos serviços de diagnósticos e prevenção, contribuindo assim para a redução da mortalidade. Durante todo o mês de outubro, serão executadas diversas ações voltadas à prevenção do câncer de mama e do colo do útero, como exames, caminhadas, coleta e entrega de preventivos, entre outros.



Para ampliar o acesso da população ao atendimento durante a campanha, a secretaria de Saúde ampliou e intensificou a marcação de exames preventivos, como mamografia da mama, fundamental para prever o risco de tumores em sua fase inicial. Além disso, montou um cronograma de atendimento com horário estendido na Clinica da Família e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Boa Esperança, Bela Vista, Praça Cruzeiro, Boqueirão e Parque Indiano. Nesses locais específicos, o horário de atendimento será estendido das 16 às 20 horas, principalmente para beneficiar as mulheres que trabalham e precisam fazer esses exames.



A Doença – O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, por isso a importância do diagnóstico precoce, já que um tratamento adequado aumenta significativamente as chances de cura. São vários fatores que podem aumentar o risco de desenvolver a doença, como fatores endócrinos/história reprodutiva, fatores comportamentais/ambientais e fatores genéticos/hereditários.



Mulheres mais velhas, sobretudo a partir dos 50 anos, são mais propensas a desenvolver a doença. Mas houve um aumento na incidência de câncer de mama em mulheres jovens na última década. Em mulheres com menos de 35 anos, a incidência no Brasil hoje está entre 4% e 5% dos casos.



Sintomas – A principal manifestação da doença é o nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor. Ele está presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher. Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja também é sintoma, assim como alterações no mamilo. As mulheres devem ficar atentas também se aparecer algum nódulo na axila ou no pescoço e a qualquer saída de líquido anormal das mamas. Vale lembrar que grande parte dos casos são assintomáticos.



Prevenção – O câncer de mama apresenta sinais e sintomas em suas fases iniciais. No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde, assim como a da Organização Mundial da Saúde, é a realização da mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas) em mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada dois anos. É nessa faixa etária que cresce a incidência da doença. Contudo, entidades como a Sociedade Brasileira de Mastologia defendem a realização dessa radiografia das mamas anualmente a partir dos 40 anos.



Autoexame – O autoexame deve ser praticado mensalmente entre o 7º e o 10º dia, contados a partir do 1º dia da menstruação da mulher. As mulheres que não menstruarem devem escolher um dia do mês.



Mama – Para examinar a mama esquerda, coloque a mão esquerda atrás da cabeça e apalpe com a mão direita. Para examinar a mama direita, coloque a mão direita atrás da cabeça e apalpe com a mão esquerda.



Mamilo – pressione os mamilos suavemente. Verifique se há alguma secreção.



Axilas – após examinar as mamas, apalpe toda a área debaixo dos braços.