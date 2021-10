Rio Bonito comemora Dia Municipal da Cultura - Foto: Divulgação

Publicado 05/10/2021 18:15 | Atualizado 05/10/2021 18:17

Rio Bonito - Na data de ontem, segunda-feira 04/10, foi comemorado o Dia Municipal da Cultura, que homenageou o aniversário do poeta, escritor e advogado Leir Moraes, autor das obras, “Sonetos, Nas grades do destino, Nos braços do passado, Breves cantigas, Céu apagado, Bola de gude, Nada mais, Corriola, Contos da casa apagada e Pé-de-moleque”, com destaque hoje na Casa da Cultura Hélio Nogueira.

Foi a oportunidade mais que ideal para entregarem aos munícipes o “Centro Cultural de Rio Bonito”, que passa a abrigar a Biblioteca Municipal Celso Peçanha, a Casa da Cultura Hélio Nogueira e a Secretaria de Cultura e Turismo, no antigo prédio da prefeitura, na Praça Fonseca Portela.



O prefeito falou da importância desta entrega a cidade:

“A abertura desse Centro Cultura é muito importante para a cultura da nossa cidade, que está relacionada diretamente à geração do conhecimento e ao exercício do pensamento, que são valores essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Assim, a cultura é importante na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo e no desenvolvimento da sua capacidade de relacionar-se com o próximo”, comentou.



Já o secretário de Cultura falou sobre o resgate de bens culturais e recuperação de mobiliário, fotografias e acervo:



“Valorizar à difusão das manifestações culturais e a criação de leis que garantam a permanência destes equipamentos, é o grande legado da Cultura” declarou o Janderson Muniz, que parabenizou e agradeceu aos familiares e amigos do querido e saudoso poeta Leir Moraes.

A comemoração contou com a presença de filho de Leir Moraes, Marcos Fernando, da poetisa, escritora, Carminha Cordeiro, do Sr. Maríssimo Martins e D. Aldecir, Conselho Municipal de Cultura, na representação civil de Ariane Marins e Dawson Nascimento, equipe da SEMCUT, Secretário de Comunicação Adevalcir, Dr. Leonardo da Procuradoria, jornalista Flávio Azevedo, Marcelo Kaws e Fábio Fernando, músicos e ativistas cultural, entre outros.