Rio Bonito investe no setor pecuário - Foto: Arquivo

Rio Bonito investe no setor pecuário Foto: Arquivo

Publicado 13/10/2021 16:35 | Atualizado 13/10/2021 16:35

Rio Bonito - Rio Bonito está se preparando para virar a “Capital Pecuária do Estado do Rio.”O município está apoiando e fomentando o crescimento do setor pecuário, promovendo o primeiro Leilão de Gado, que acontecerá no dia 21 de outubro, no Parque de Exposição da cidade. Os lances poderão ser feitos presencialmente ou online.

De acordo com o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, esse evento irá movimentar o turismo e a economia local, gerando vagas de trabalhos diretos e indiretos. “A intenção é fazer um leilão todo mês no Parque para estimular a pecuária e desenvolver a economia da região.