Feira do Produtor AGRO em Rio Bonito - Foto: Reprodução Maurício Peçanha

Feira do Produtor AGRO em Rio BonitoFoto: Reprodução Maurício Peçanha

Publicado 06/10/2021 13:17 | Atualizado 06/10/2021 13:18

Rio Bonito - Nesta quarta-feira (06/10) foi dia da Feira do Produtor AGRO, uma oportunidade semanal dos produtores locais apresentarem seus produtos para comercialização.

Um incentivo ao restabelecimento de uma economia pós pandemia que precisa se reaquecer, um local de valorização dos produtores apresentarem seus produtos artesanais, orgânicos,sem atravessadores, diretamente para a mesa do consumidor.

Conversamos com Teilor Cerqueira, Secretário de Agricultura que disse: " É um momento de reestruturação, é um espaço dedicado semanalmente ao produtor para que ele possa expor e fazer seus produtos conhecidos no município, tem muito mais que vai vir por ai ", comentou.

A Feira do Produtor AGRO é sempre realizada as quartas-feiras na Praça Fonseca Portela, no Centro de Rio Bonito a partir das 8hrs.