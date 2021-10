Rio Bonito

O Dia Nacional dos Agentes de Saúde foi celebrado com evento

O evento contou com a presença do prefeito Leandro Peixe, da secretária de Saúde Mirilza Magdalena, do vice-prefeito José Américo, do Agente de Combate às Endemias, Jackson, e demais agentes municipais

