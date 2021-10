Atleta da cidade se destaca em torneio de Muay Thai - Divulgação

Atleta da cidade se destaca em torneio de Muay ThaiDivulgação

Publicado 22/10/2021 14:59

Rio Bonito - Diversos atletas da cidade de Rio Bonito foram destaque em torneio de Muay Thai, que aconteceu no município de Itaboraí no último dia 10 de outubro. No total, foram conquistadas 20 medalhas pelos jovens do projeto social CTAV, uma iniciativa que ajuda crianças, jovens a ingressarem no esporte, na região. Destaque para o promissor Renato Aldo, que venceu sua luta na categoria 55 kg e levou o cinturão para casa.

A competição era dividida em categorias, como: amadores, semiprofissionais e profissionais. O projeto social CTAV contou com 20 atletas inscritos no torneio, tendo 16 vencedores representando a cidade de Rio Bonito. “Estava tranquilo, porque sabia que vinha me preparando bem. Não encontrei tanta dificuldade, pois montamos uma boa estratégia antes da luta que se encaixou bem no ringue”, contou o jovem Renato Aldo.

O Projeto CTAV foi idealizado pelo professor de educação física e de artes marciais, Tiago Bitesnik. Segundo o treinador, a intenção é auxiliar crianças e adolescentes de baixa renda a mudarem suas vidas por meio do esporte, para de alguma forma terem uma perspectiva de vida melhor.