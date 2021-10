Leilão agitou Rio Bonito no último fim de semana - Foto: Divulgação

Publicado 25/10/2021 16:31

Rio Bonito - Empresários, comerciantes e pecuaristas de várias partes do Brasil marcaram presença na primeira edição do Leilão Raízes da Pecuária, primeiro leilão de gado de corte do gênero realizado no município.

O final de semana foi agitado na cidade, a exposição de Gado Tabapuã, raça bovina de alto padrão genético e também competições de tambor e baliza, além de julgamentos das raças de cavalo Mangalarga Marchador e dos bois Tabapuã. O local, que foi muito elogiado pela estrutura do evento, ofereceu opções culturais, como apresentações musicais de artistas locais, e opções gastronômicas, com a presença de restaurantes no local, todos os dias do evento.

Esses eventos fazem parte da estratégia do município que se prepara para ser a “Capital da Pecuária do Estado do Rio”. Para chegar neste patamar, o município pretende realizar um leilão de gado, com lances pelos animais de forma presencial ou online, todo mês. Além disso, inaugura, ainda este ano, um abatedouro de gado, construído na localidade de Lagoa Verde, que vai facilitar o trabalho dos produtores da região, que faziam o abate dos animais em Valença, cidade do Sul do Estado localizada a mais de 200 km.



A Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, que vem apoiando e fomentando o crescimento da pecuária e do agronegócio na região, conta com o apoio da Fiel Leilões, que vai promover leilões todos os meses no município.



“A nossa intenção é fazer um leilão todo mês no Parque de Exposição para estimular a pecuária e desenvolver a economia dessa região”, comentou o secretário Teilor Cerqueira.

O prefeito Leandro Peixe, falou sobre o evento:



“Hoje iniciamos o leilão de gado que é um grande balcão de negócios. Com a expansão dos pregões para os remates virtuais, que permitem aos compradores oferecer lances sem sair de casa, do escritório e ou de sua fazenda, impulsiona esse tipo de negócio. Com isso, além de promover a produção e valorizar os produtores locais, esses eventos é uma das opções que estamos investindo para vencermos esse crise que se instalou nas cidades por conta da pandemia”, garante o prefeito.