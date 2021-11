Saúde visita empresas no Novembro Azul - Divulgação

Publicado 16/11/2021 14:06

Rio Bonito - Se no Outubro Rosa o foco foi a prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul é dedicado ao câncer de próstata, segunda causa de morte de homens em todo Brasil. Durante o mês de novembro, as unidades de saúde realizam palestras e recolhem material para a realização do exame de PSA, que é o principal exame laboratorial destinado ao rastreio do câncer de próstata. Durante a campanha, os profissionais do Programa Saúde do Homem, que funciona no Centro do Coração, também estarão fazendo uma busca ativa nas empresas do município para atender os homens, a partir dos 40 anos, que possuem alguma dificuldade de procurar atendimento médico.



As equipes que fazem esse trabalho itinerante estiveram no Mercado Tinoco na última quinta-feira (11/11), colhendo material para exame dos funcionários. Além disso, já tem agendado uma visita na empresa Rio Ita, além da secretaria de Obras e Serviços Públicos no dia 29, às 8 horas. No próprio local de trabalho, os funcionários poderão aferir a pressão arterial, fazer teste de glicemia e coletar o sangue para fazer o exame de PSA.

Confira a Agenda do Novembro Azul:



Dia 16/11 – C.D.R palestra para os transplantados e os que fazem hemodiálise, às 11 horas.



Palestra no CRAS de Boa esperança sobre a clínica do homem, das 16 às 14 horas



Dia 18/11 – CRAS do Centro – bate papo com grupo de homens sobre a saúde do corpo.



Dia 19/11 – ESF da viçosa – coleta de sangue e palestra, às 9 horas.



Dia 23/11 – ESF do Rio do Ouro – Coleta para exame PSA



Dia 24/11 – ESF do Parque Indiano – palestra e coleta de sangue, às 09 horas.



Dia 26/11 – ESF do Rio do Ouro – palestra, a partir das 9 horas.



25/11 – Ambulatório de Boa Esperança com coleta de sangue palestra



Dia 29/11 – Palestra para grupo de alunos com o tema “Terapia do Corpo” na Escola Municipal Anitta de Souza Moraes, às 14 horas.



Dia 29/11 – palestra e encerramento do novembro azul no Centro do Coração, juntamente com a equipe do Ambulatório Municipal Manoel Loyola Filho, às 13h30min.



Dia 29/11 – palestra do novembro azul no hospital Darcy Vargas, às 15 horas.



Dia 30/11 – Palestra na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), às 9 horas.