Agora Rio Bonito poderá beneficiar os seus agricultores familiaresDivulgação

Publicado 12/11/2021 14:10

Rio Bonito - Rio Bonito sediou a reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), realizada ontem (quinta-feira 11/11) no Auditório do Centro Administrativo da prefeitura, na Praça Cruzeiro. Durante a reunião, que contou com a presença de produtores rurais e entidades de classe de Rio Bonito e da região Leste Fluminense, foi apresentado o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que passou por um processo de reformulação e agora se chama Terra Brasil.



Com a reformulação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) ampliou o alcance do programa para que chegue na ponta e atenda efetivamente os agricultores familiares oferecendo mais agilidade e condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento a juros mais baixos.

A Superintendente Federal de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro (SFA-RJ), Stella Romanos, explicou que os recursos disponibilizados pelo programa podem ser usados na estruturação da propriedade, do projeto produtivo e na contratação de assistência técnica e extensão rural. Além da terra, o agricultor pode construir sua casa, preparar o solo, comprar implementos, ter acompanhamento técnico, e o que mais for necessário para se desenvolver de forma independente e autônoma. Ela também afirmou que o objetivo do programa é “Promover o acesso a terra, a produção agropecuária, a geração de renda, a autonomia do produtor e a sucessão rural.



Parceria com prefeitura – Com o Programa Terra Brasil, agricultores poderão procurar a prefeitura municipal para dar início aos procedimentos de solicitação do crédito. Antes, apenas empresas públicas ou privadas prestavam os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) que permitiam o acesso ao PNCF. O Prefeito Leandro Peixe disse que esse programa é muito importante para o fortalecimento da Agricultura local e que a sua gestão vem apoiando políticas públicas para que os recursos e os investimentos cheguem também aos produtores rurais que tanto contribuem para o crescimento do país.

Durante o encontro em Rio Bonito, o Diretor Geral do Conleste, Hédio Mataruna, anunciou a realização do Fórum Técnico Regional de Agricultura, que será realizado no dia 10 de dezembro, no município de Cachoeiras de Macacu, onde serão apresentados aos prefeitos e aos secretários de agricultura dos municípios consorciados, os projetos Produtor Sustentável e Fortalece Sociobio. Além disso, a equipe da Superintendência do MAPA aproveitou a ocasião para fazer a inauguração oficial de uma Cooperativa de Crédito em Rio Bonito, o que reforça ainda mais a aptidão da cidade no desenvolvimento da agricultura em seus múltiplos segmentos.



Também estiveram presentes, o chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural do MAPA-RJ, Celso Merola, o secretário municipal de Agricultura, Teilor Cerqueira, o Coordenador Regional da EMATER-RJ, Carlos Pedro, o médico veterinário do Núcleo de Defesa Agropecuário-RJ, Ricardo Oliveira, o Diretor Geral do CONLESTE, Hedio Mataruna, entre outras autoridades da região leste Fluminense.