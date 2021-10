Rio Bonito recebe máquina do Governo Federal - Foto: Nilton Carlos

Publicado 29/10/2021 11:03

Rio Bonito - A prefeitura de Rio Bonito recebeu na última quarta-feira (27/10) uma máquina pá carregadeira do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional.

O equipamento foi adquirido com recursos de emendas parlamentares, e faz parte do conjunto de medidas adotadas pelo ministério para melhorar a infraestrutura das cidades e promover o desenvolvimento regional. Segundo o prefeito Leandro Peixe, o novo equipamento será utilizado no reparo de estradas, na cobertura de buracos em vias urbanas, na liberação de vias afetadas por enxurradas, na remoção de materiais diversos, além de facilitar obras e viabilizar outros serviços.



“Sabemos que uma prefeitura bem equipada é capaz de dar respostas melhores às demandas dos cidadãos. E é pensando nisso que temos buscado junto ao Governo Federal, os recursos necessários para fortalecer o desenvolvimento do município. Esse equipamento é fruto da parceria que temos com os parlamentares, que vem nos ajudando a dar mais qualidade aos serviços que prestados à população”, declarou o prefeito.

A máquina pá carregadeira modelo LW300KV da marca XCMG (Nacional), pode ser utilizada em todos os tipos de terrenos, desde os totalmente irregulares, com terra e lama, até pavimentados com asfalto ou concreto.

“Este equipamento veio de encontro com as necessidades do município, que tem muitas estradas rurais que necessitam de manutenção e conservação periódica”, completou o prefeito.