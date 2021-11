Pré-matrícula para alunos da Rede Municipal para o ano que vem abertas - Foto: Divulgação

Publicado 23/11/2021 11:52

Rio Bonito - A pré-matrícula online já está disponível para os alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade a partir do dia de ontem (segunda-feira 22/11), para as modalidades de Educação Infantil (Creche ao Pré-escolar), Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (Fase I a Fase IX), que terão início no próximo o ano letivo de 2022.



As inscrições acontecem até o dia 10 de dezembro, a divulgação do resultado de pré-matrícula no dia 14 de janeiro de 2022 e a efetivação da matrícula ocorrer no período de 17 a 28 de janeiro de 2022 nas escolas.

Para realizar a matrícula online é necessário ter os documentos:



• Certidão de nascimento ou de casamento do aluno;

• Identidade e CPF do aluno;

• Comprovante de residência atual (ver Anexo II da Portaria);

• Protocolo de transferência ou histórico escolar;

• Certificado de reservista (se maior de 18 anos);

• 02 fotos 3 x 4;

• Identidade e CPF do responsável;

• Cartão de vacina (atualizado) para Educação Infantil;

• Cartão do Programa Bolsa Família e respectivo Número de Identificação Social (NIS) do candidato, caso possua;

• Laudo médico com CID que ateste sua deficiência ou outro documento de processo de avaliação diagnóstica, caso se aplique.



Sistema de Matrículas – A equipe de tecnologia da Secretaria Municipal de Educação criou um método para que os responsáveis tenham mais facilidade na hora do preenchimento dos dados de seus filhos.



Durante o preenchimento, o responsável terá a opção de escolher três escolas próximas a sua residência para matricular o aluno. Dessa maneira, toda Rede de Ensino otimiza e concentra os recursos em cada unidade escolar, e assim, ofertar cada vez um ensino de qualidade para as os alunos.