Suspeito já possuía anotação de 2013, mas foi solto em 2016Foto: BPMERJ

Publicado 23/11/2021 08:54 | Atualizado 23/11/2021 08:56

Rio Bonito - Policiais Militares do 35º BPM prenderam, na tarde de antes de ontem, (domingo 21/11), um foragido da justiça desde 2016, o acusado tem 33 anos.

A prisão foi na Praça Cruzeiro, os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina nas proximidades da comunidade "do Careca" quando avistaram o suspeito.



Com o meliante foram apreendidas uma grande quantidade de cocaína para venda. O criminosos tinha também uma anotação por tráfico de drogas no ano de 2013 porém foi solto em 2016.