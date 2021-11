Policiais do BPRv apreenderam mais de 3 mil pinos de cocaína durante abordagem na Via Lagos, em Rio Bonito - Divulgação Pmerj

Publicado 30/11/2021 09:14

Rio Bonito - Policiais Militares do BPRV (Polícia Militar Rodoviária) interceptaram, no inicio desta terça-feira (30/11), em Rio Bonito, um automóvel que levava mais de três mil pinos de cocaína.

Os agentes perceberam atitude suspeita na altura da BR 101 dos ocupantes de um carro modelo Nissan Sentra, de cor preta, e realizaram a abordagem. Durante os procedimentos de revista, os militares encontraram mais de três mil pinos de cocaína no porta malas do carro.



Segundo informou a Polícia, as drogas vinham da Nova Holanda, na Zona Norte do Rio, e tinha como destino a comunidade do Alecrim, em Cabo Frio.



Os meliantes que levavam as drogas informaram aos militares que receberiam R$ 1,4 mil para entregar em Cabo Frio as drogas. A carga de drogas foi avaliada em mais de R$ 35 mil,e foi apreendida e os "atravessadores" também levados para a delegacia de Rio Bonito (119° DP).