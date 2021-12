Dupla é presa com 120 frascos de lança perfume - Foto: PMERJ

Dupla é presa com 120 frascos de lança perfume Foto: PMERJ

Publicado 15/12/2021 10:59 | Atualizado 15/12/2021 11:00

Rio Bonito - Uma dupla de meliantes foi presa por tráfico de drogas no último sábado (11/12) na Via Lagos, altura do bairro Boa Esperança, em Rio Bonito.



A Polícia Militar informou que uma equipe do BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária) realizava uma patrulha rotineira quando observaram duas pessoas num veículo Volkswagen Gol, com atitude suspeita.

Ao abordarem o automóvel os policiais encontraram com a dupla uma grande quantidade de lança perfume no interior do carro.



Foram apreendidos 120 frascos com a inscrição “Original” e mais quatro galões de cinco litros, contendo solvente para preparar o entorpecente.



A ocorrência foi feira na 119ª DP (Centro de Rio Bonito),os acusados responderão pelo flagrante de tráfico de drogas.