Evento vai acontecer no próximo domingo (12), com diversas oficinas esportivas e culturais.Foto: Divulgação

Rio Bonito - A cidade de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, terá no próximo domingo (12) a 6ª edição do projeto itinerante “A Rua do Lazer”, que leva diversas atividades esportivas e culturais gratuitas para os bairros do município. O evento será realizado a partir das 9h, na Praça Fonseca Portela, no Centro da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, idealizadora do projeto, esta edição terá oficinas esportivas, de tênis de mesa, jiu-jitsu, taekwondo, xadrez, badminton, entre outras, além de oficinas culturais. “A nossa intenção é fomentar o acesso ao esporte e a cultura, tirando crianças e adolescentes da ociosidade. Só tenho a agradecer ao prefeito Leandro Peixe por dar autonomia à nossa pasta e permitir que conduzamos projetos tão bacanas como esse, que tem sido sucesso aqui na cidade”, destacou o secretário da pasta Bernardo Oliveira.

Desde o início do projeto, no mês de agosto, a Prefeitura de Rio Bonito estima que já tenha beneficiado centenas de crianças e adolescentes de diferentes bairros, como Green Valley, Parque Andréa, Parque das Acácias, Nova Cidade e Serra do Sambê. “A Rua do Lazer” acontece em parceria com as secretarias municipais de Saúde, de Cultura e a de Agricultura, com estande para adoção de animais e de produtos de agricultores locais.

Esta edição do projeto vai acontecer durante a Semana do Esporte, que será celebrada entre os dias 10 e 17 de dezembro, com uma programação que inclui palestras, atividades esportivas, como corrida noturna, e trilha de motocross, entre outras.