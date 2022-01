Saúde mental e hanseníase, foco das campanhas janeiro branco e roxo - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2022 17:37

Rio Bonito - A Campanha do Janeiro Roxo e Branco visa conscientizar a população sobre a Hanseníase e a Saúde Mental e para isso, a Prefeitura Municipal de Rio Bonito, através da Secretaria de Saúde, está realizando ações para levar conhecimento e meios de tratamento e prevenção aos munícipes.

Janeiro Roxo – Hanseníase: O objetivo da campanha é promover o tema e esclarecer à população sobre prevenção, sintomas e tratamentos. A doença pode causar incapacidades físicas, principalmente nas mãos, pés e olhos. De acordo com o Ministério das Saúde, quanto mais cedo o paciente receber o diagnóstico, mais cedo ele poderá fazer o tratamento e evitar sequelas.

Janeiro Branco – Saúde Mental: Com a chegada do novo ano e entendendo que neste mês as pessoas buscam estabelecer suas principais metas e objetivos, esta campanha visa alertar a humanidade sobre as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional.

Programação:

Abertura – 06/01/2022 às 13h30 – Auditório da Prefeitura Municipal de Rio Bonito

PALESTRAS:

Apresentação dos dispositivos de Saúde Mental.

Palestrante: Renata Almeida Martins

Supervisora Clínico Institucional

Desafios da Unidade de Acolhimento.

Palestrante: Juliana Vinhaes

Coordenadora da Unidade de Acolhimento

Influência da alimentação na depressão e ansiedade.

Palestrante: Janaína Carvalho Guimarães

Nutricionista, Mestre em Biologia Humana

Parentalidade

Palestrante: Dr. Pedro Alexandre Gabriel de Medeiros Arcoverde

Psiquiatra Infantil do Ambulatório de Saúde Mental

RODAS DE CONVERSA:

“Desafios do atendimento de Saúde Mental no SUS”.

“Desafios sobre os atendimentos infanto-juvenil”.

EXPOSIÇÃO:

Fotos das Residência Terapêutica e CAPS.

Encerramento – 27/01/2022 às 13h30

PALESTRAS:

Os desafios de reestruturar os serviços de Saúde Mental.

Palestrante: Edna Francisca

Coordenadora de Saúde Mental do município de Maricá

Os desafios do envelhecer saudável.

Palestrante: Ana Angélica Toledo

Psicóloga do Ambulatório de Saúde Mental

Desafios do atendimento de Álcool e Drogas.

Palestrante: Lucas Miranda Almeida

Pedagogo e Psicanalista da Equipe de Redução de Danos Álcool e Drogas

Saúde mental X COVID.

Palestrante: Vando da Silva Freitas

Coordenador Técnico CAPS

MESA REDONDA:

“Desafios do atendimento COVID e Pós-COVID”.

RODA DE CONVERSA:

“Desafios de cuidar de quem cuida”