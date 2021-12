O prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe visitou as escolas em obras para receber os alunos com qualidade em 2022 - Foto: Silas Madeira

Publicado 27/12/2021 21:13

Rio Bonito - Com a chegada do ano letivo se aproximando, as unidades de ensino de Rio Bonito receberam uma visita técnica, no fim da semana passada, do prefeito Leandro Peixe e do secretário de Educação, Adalmir Cardoso, nas obras que estão em andamento pelo município.



O prefeito disse: “Continuo mantendo o meu compromisso como gestor e todos os bairros precisam ter uma educação de qualidade, para isso faremos nosso papel para entregar todas essas escolas de forma que atenda as comunidades e para que esses alunos tenham a chance de receber uma boa formação”, destacou Peixe.

Unidades Escolares: Algumas obras estavam paradas há mais de 09 anos, fazendo com que a estrutura ficasse deteriorada com o tempo. De acordo com a atual equipe responsável pela construção e reparos dos prédios, eles precisaram refazer diversos serviços que se encontravam fora dos padrões.



Dentre as escolas que estão recebendo as ações de melhorias estão a Creche do Via Parque/Cajueiro, que funcionará também como Pré-Escola, para alunos de 0 até 04 anos, que segundo o secretário de Educação, é aguardada pela comunidade por anos.



“A conclusão da obra da creche é aguardada por muito tempo pelos familiares dessa comunidade. Conheço crianças que cresceram com expectativa de estudarem nessa creche e hoje pela demora na entrega e idade, não puderam usufruir dessa unidade. Reafirmo meu compromisso de fiscalizar e entregar essa obra concluída no próximo ano”, enfatizou Adalmir Cardoso.



A E. M. Raubino R. de Mesquita (Parque Indiano), que será inaugurada no início do ano letivo de 2022, com uma estrutura de dois andares e com acessibilidade para cadeirantes, atendendo o público de creche, pré-escola 1 e 2, além do ensino fundamental de 6º ao 9º ano. As Escolas Jaudet Curi (Rio Vermelho) e Maria Lydia Coutinho (Rio do Ouro) também estão sendo reformadas e recebendo reparos.



E. M Doir Avelino de Araújo /Mato Alto: Após uma reunião realizada por Adalmir Cardoso, secretário de Educação, junto aos responsáveis de alunos, Associação de Moradores do Bairro e funcionários, uma proposta para o funcionamento da unidade foi apresentada para não prejudicar o aprendizado dos alunos que se encontravam em turmas multisseriadas, ou seja, idades e níveis de escolaridade diferentes, mas na mesma sala de aula e com apenas um professor.



A orientação que melhor atendeu a comunidade foi a de remanejar os alunos de 1º ao 5º ano para a Escola da Posse, que fica próximo da antiga unidade. Eles terão direito ao transporte escolar e correrão menos risco no deslocamento até o colégio. Todos os funcionários também foram realocados ou continuarão na unidade que passará a atender alunos de creche no período integral.