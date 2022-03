O "Passaporte da Vitória" vai dar oportunidades para os jovens e crianças no futebol profissional - Foto: Nilton Carlos

Publicado 10/03/2022 16:25

Rio Bonito - O Cruzeiro F.C. vai receber o primeiro núcleo do Projeto “Passaporte Para a Vitória”, do Instituto Léo Moura, com apoio da secretaria de Esporte e Lazer, que vai atender crianças dos 5 aos 15 anos, além de pessoas com deficiência (sem limite de idade).

O objetivo é gerar oportunidades para crianças e jovens em sua formação cidadã e sócio-esportiva e também contribuir no desenvolvimento de atletas para o futebol profissional, oferecendo atividades esportivas gratuitas, além de princípios de ética e cidadania. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site: https://passaporteparavitoria.com.br.



O jogador e outros membros do instituto estiveram em Rio Bonito no mês de janeiro do ano passado, e apresentaram o projeto ao prefeito Leandro Peixe, durante reunião que também contou com a presença do vice-prefeito José Américo dos Santos, e do secretário de Esporte e Lazer, Bernardo Oliveira. Após conhecer todos os detalhes do projeto, o prefeito entrou em contato com o deputado federal Lourival Gomes, que viabilizou os recursos, através de emenda parlamentar, para a implantação do núcleo da escolinha de futebol na cidade.



“O projeto tem como objetivo ocupar esses jovens no contra turno escolar e contribuir para a formação geral e integral, melhorando o conjunto de capacidades individuais e coletivas, a forma física, a saúde e a melhora do rendimento escolar”, explicou o jogador Léo Moura.



Em Rio Bonito, inicialmente, o projeto tem previsão de atender cerca de 300 crianças, nas categorias Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13 e Sub 15, que terão todo material esportivo gratuitamente, como chuteiras, caneleiras, meias, bolsas e bola personalizada conforme a categoria, entre outros. Além disso, todos os profissionais que atuarão no núcleo serão do município.



“Mais que oferecer a prática de uma modalidade esportiva, a Escolinha de Futebol do Léo Moura será uma importante ferramenta socioeducativa capaz de transformar a vida de muitas crianças e jovens da cidade”, garante o prefeito Leandro Peixe.

