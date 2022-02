Melhoria das condições de tráfego são retomadas na cidade - Foto: Nilton Carlos

Publicado 22/02/2022 11:55 | Atualizado 22/02/2022 11:56

Rio Bonito - Com o objetivo de melhorar as condições de tráfego nas ruas da cidade, a Prefeitura de Rio Bonito retomou o trabalho de manutenção de sua malha viária, nesta segunda-feira (21), após trégua das fortes chuvas que prejudicaram as ações nos últimos meses. A operação continua pelas ruas do bairro Mangueirinha e seguirá de acordo com as demandas detectadas em outros locais.

É importante destacar que a operação é uma forma de agilizar os atendimentos de urgência até que as obras de recapeamento asfáltico, previstas para o mês de março deste ano sejam iniciadas.

No momento, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos atuam de forma emergencial com o suporte de máquinas e aplicação de massa usinada quente nas vias.

O secretário da Pasta, Sandro Arantes, ainda enfatizou que “as chuvas intensas, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, dificultaram a retomada da ação, mas que logo, logo atenderá outros bairros”.