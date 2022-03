Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura realizou uma solenidade em homenagem a todas as mulheres do município - Foto: Nilton Carlos

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura realizou uma solenidade em homenagem a todas as mulheres do municípioFoto: Nilton Carlos

Publicado 08/03/2022 17:24

Rio Bonito - Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura realizou uma solenidade em homenagem as servidoras municipais e também a todas as mulheres do município.

O Prefeito esteve no evento ao lado de sua esposa e secretária de Assistência Social, Natália Guimarães, o vice-prefeito Meco Contador também acompanhado de sua esposa Joyce Hortencio, e várias servidoras que ganharam rosas e fararam sobre a importância da mulher na sociedade.



O objetivo foi demonstrar essa importância e valorizar cada vez mais a mulher em comemoração a data que é celebrada em mais de 100 países.

Na parte da tarde foi a vez do Projeto Mais Vida para as mulheres da cidade, em parceria com Secretaria de Saúde, e na Praça Fonseca Portela (Centro), estava-se disponibilizando a aferição de pressão e glicose, além de orientação de saúde e beleza da mulher.