O bairro do Basílio foi o local escolhido para a nova unidadeFoto: Divulgação

Publicado 18/04/2022 15:54 | Atualizado 18/04/2022 15:55

Rio Bonito - Nesta segunda-feira (18), a Fundação para a Infância e Adolescência inaugurou sua nova unidade de atendimento, a população do município de Rio Bonito terá acesso logo de início ao Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), programa destinado ao público adolescente que tem como um de seus principais objetivos inserir os alunos no mercado de trabalho, de forma qualificada, através de parcerias estabelecidas pela Fundação.

O endereço da Nov aunidade é na Estrada Prefeito Antônio Lopes de Campos Filho, s/n, (no Colégio Estadual Antônio Lopes de Campos Filho) e a inauguração aconteceu as 10 hrs desta segunda-feira.

O programa, desenvolvido pela FIA/RJ em parceria com a UERJ, tem como propósito oferecer aos adolescentes, de ambos os sexos, oportunidade de inserção qualificada no mundo do trabalho por meio das articulações e parcerias promovidas pela FIA com instituições públicas e privadas.

O público alvo são adolescentes de 15 a 18 anos incompletos que estejam matriculados, frequentando efetivamente o Ensino Fundamental ou Médio ou oriundos de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família ou Renda Melhor Jovem.

Também participam adolescentes que estejam cumprindo medidas sócias educativas.