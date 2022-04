O torneio terá a presença da dupla Lane e Ray, campeãs mundiais de Futevôlei. - Divulgação PMN

O torneio terá a presença da dupla Lane e Ray, campeãs mundiais de Futevôlei.Divulgação PMN

Publicado 01/04/2022 19:57

Este final de semana, dias 2 e 3 de abril, a praia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, será palco de competições de futevôlei e altinha, a partir das 9h, com atletas profissionais na categoria feminina e amadores na masculina. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (21) 97102-1204. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer.

O secretário de esporte, Luiz Carlos Gallo, conta que o campeonato contará com oficinas esportivas das duas modalidades para jovens de escolas públicas de Niterói com o objetivo apresentar o futevôlei e a altinha e incentivar a prática de atividades físicas. Será montada uma arquibancada coberta para 200 pessoas acompanharem as competições.

“O futevôlei é uma mistura de futebol com vôlei de praia, já a altinha tem o espírito cooperativo para não deixar a bola cair. A competição de altinha contará com os maiores atletas do cenário atual, e tem tudo para ser o maior nível técnico competitivo já visto”, destaca Gallo. “As duas modalidades, que são febre na nossa orla, buscam incentivar a prática esportiva, e unem lazer e benefícios para a saúde”.



O torneio terá a presença da dupla Lane e Ray, campeãs mundiais de Futevôlei no evento realizado na Áustria, cinco vezes campeãs do circuito Team Águia Footvolley Cup (TAFC), campeãs 2021 pela Mikasa Open e seis vezes campeãs brasileiras na modalidade.

Esta etapa também valerá pontos para a Liga Em Alta, que ao fim do ano premia os grandes campeões de altinha do Brasil.